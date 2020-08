Coronavirus, l’allarme di Lopalco: “In Puglia 5 ragazzi in condizioni gravi”, ma nei bollettini non c’è traccia dei loro ricoveri

Qual è la reale situazione Covid in Italia? Si cerca di comprenderlo anche attraverso il parere degli esperti. Come quello dell’epidemiologo Pierluigi Lopalco, capo della task force in Puglia, che aveva lanciato l’allarme coronavirus in un’intervista all’Ansa nella quale si era espresso in merito al ricovero di cinque ragazzi di età compresa tra i 20 e i 30 anni in condizioni severe. Tuttavia, secondo i dati ufficiale, sembra esserci un solo nuovo ingresso in ospedale.

Una discrepanza che si è verificata anche in Veneto, dove la situazione non è delle migliori: Crisanti dice una cosa, ossia che la situazione non è buona dal punto di vista di ricoveri e pazienti gravi, Zangrillo il suo contrario ossia che i malati in rianimazione sono solo 6. Andrea Cristanti, ospite della trasmissione televisiva In Onda su La7, ha attaccato il collega definendolo troppo tranquillizzante in merito all’emergenza Covid e sottolineando come ci sono “decine e decine di malati in rianimazione”. Non si è fatta attendere la risposta di Zangrillo che su Twitter ha scritto: “Le bugie, caro Crisanti, hanno le gambe corte. Sogni d’oro”, postando anche le tabelle ufficiali della Regione Veneto, dove si vede che i pazienti positivi al coronavirus ricoverati nei reparti di Terapia intensiva sono solo sei.

Ma torniamo alla Puglia: Lopalco, parlando dell’emergenza della regione, aveva detto che i ragazzi giunti in ospedale “hanno delle polmoniti provocate dal Covid-19 e per questo è stato necessario il ricovero”.

Tuttavia nel Bollettino Epidemiologico Regionale, fornito ogni giorno dalla Regione Puglia, si trovano solo due ospedalizzazioni: quella di una donna 63enne ricoverata nell’unità di Malattie Infettive di Bisceglie l’11 agosto e quella di un uomo 83enne ricoverato in Rianimazione al Policlinico di Bari il 12 agosto. E i cinque ragazzi riportati da Lopalco dove sono finiti?

Ieri l’esperto, intervistato da HuffPost ha spiegato che adesso l’Italia sta pagando “il fatto di avere Paesi vicini in cui è già partita la seconda ondata” evidenziando come tali nuovi casi non sono altro che i focolai di inizio di una seconda ondata. Ha sottolineato che, qualora il contagio dovesse diffondersi tra i giovani, presto vedremo nuovi casi gravi anche tra i ragazzi.

Insomma, che non bisogna abbassare la guarda è certo, ma che senso hanno queste dichiarazioni da parte di medici specializzati se poi non sono supportate da numeri reali? Si rischia piuttosto di ottenere l’effetto opposto: diventare poco credibili agli occhi popolazione. E questo sì, sarebbe un bel problema.