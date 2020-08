Coronavirus, mascherine e bambini, le raccomandazioni dell’Oms: ecco da quale età è opportuno indossarle

L’Oms ha raccomandato ai bambini sopra i 12 anni di indossare le mascherine negli stessi contesti degli adulti, nel tentativo di contenere la pandemia di coronavirus. “I bambini dai 12 anni in su dovrebbero indossare una mascherina nelle stesse condizioni degli adulti, in particolare quando non possono garantire una distanza di almeno un metro dagli altri e c’è una trasmissione diffusa nell’area”, ha affermato l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite nelle nuove linee guida sviluppate in collaborazione con l’Unicef, pubblicate oggi.