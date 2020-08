Coronavirus e mascherine, il virologo Giulio Tarro: “All’aperto non servono a niente e col caldo sono addirittura dannose”

“Le mascherine all’aperto non servono a niente e d’estate col caldo sono addirittura nocive per la salute“: lo ha scritto, in un post su Facebook il virologo Giulio Tarro. “Con la paura di morire stanno togliendo persino ai giovani la gioia di vivere. Un danno enorme per le generazioni future“.

Obbligo di mascherine all’aperto nelle ore serali e notturne

Ieri è stata decretata la prima ordinanza di chiusura dopo un periodo di relativa normalità per quanto riguarda la libertà dei cittadini. Complice l’aumento dei contagi nei paesi confinanti, complici i focolai derivanti da discoteche e luoghi da ballo, complice l’incremento di casi da esportazione per i reduci di vacanze all’estero, il Governo ha deciso la chiusura di discoteche e luoghi da ballo, sia all’aperto che al chiuso. E’ stato inoltre reintrodotto l’obbligo di mascherina anche all’aperto per le ore serali e notturne: più precisamente le mascherine dovranno essere indossate dalle 18 alle 6 nei luoghi e locali aperti al pubblico e laddove è più facile che si creino assembramenti.