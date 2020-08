Coronavirus, le news dal Mondo: casi in aumento in Germania e nuovi contagi in Nuova Zelanda, era stata Covid-free per 102 giorni

I casi confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 20.553.702, secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato dalla Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 748.416, mentre le guarigioni sono 12.770.518.

In Nuova Zelanda – Covid-free per 102 giorni – sono stati registrati 13 nuovi contagi, tutti collegati ai 4 casi originari del focolaio iniziale a South Auckland.

Il timore ora è che il nuovo blocco imposto alla più grande città del Paese possa essere ulteriormente esteso.

L’ordine di restare in casa per tre giorni ad Auckland termina alla mezzanotte di venerdì.

Continuano a crescere i nuovi contagi da coronavirus in Germania: secondo il Robert Koch Institut, nelle ultime 24 ore si sono registrate 1445 infezioni, un dato mai così alto dallo scorso 1° maggio (1639 casi). Si tratta di un trend “preoccupante“, secondo il centro epidemiologico nazionale. “Un ulteriore aggravamento della situazione deve essere assolutamente evitato“.

I Laender più colpiti sono il Nord-Reno Vestfalia e Amburgo.

Secondo il Koch Institut, ieri si sono registrati 4 nuovi decessi, per complessivi 9211.