Coronavirus, le news dal Mondo: nuovi contagi in Nuova Zelanda, era stata Covid-free per 102 giorni

I casi confermati di Coronavirus nel Mondo sono saliti a 20.553.702, secondo l’ultimo aggiornamento pubblicato dalla Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 748.416, mentre le guarigioni sono 12.770.518.

In Nuova Zelanda – Covid-free per 102 giorni – sono stati registrati 13 nuovi contagi, tutti collegati ai 4 casi originari del focolaio iniziale a South Auckland.

Il timore ora è che il nuovo blocco imposto alla più grande città del Paese possa essere ulteriormente esteso.

L’ordine di restare in casa per tre giorni ad Auckland termina alla mezzanotte di venerdì.