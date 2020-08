Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 755mila vittime a livello globale, in Messico mezzo milione di contagi

Secondo l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University sono 20.840.381 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: in base al monitoraggio, le vittime a livello globale sono 755.550, mentre le guarigioni sono 12.936.478.

Gli Stati Uniti hanno raggiunto ieri quota 5.248.242 casi confermati e 167.106 decessi, con 52.549 infezioni in più rispetto al giorno precedente e 1.120 nuovi decessi, secondo il conteggio indipendente della JHU.

Lo Stato di New York rimane il più colpito in termini di decessi nel Paese, con 32.805 vittime, più che in Francia o Spagna. Nella sola New York City sono morte finora 23.610 persone. Lo Stato di New York è seguito per numero di morti dal vicino New Jersey con 15.893, da California con 10.813, Texas con 9.771 e Florida con 8.913.

Altri Stati con un numero elevato di vittime sono Massachusetts con 8.751, Illinois con 7.904, Pennsylvania con 7.395 e Michigan con 6.554. In termini di contagi, la California conta 594.810 casi, la Florida 557.137, il Texas 530.639 e New York 423.440.

Il bilancio provvisorio delle vittime ha superato di gran lunga il limite inferiore delle stime iniziali della Casa Bianca, che nel migliore dei casi prevedeva tra 100.000 e 240.000 morti a causa della pandemia.

Il Brasile ha confermato 1.262 nuovi decessi e 60.091 nuove infezioni nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di morti a 105.463: lo ha confermato il Ministero della Salute.

Secondo l’ultimo bollettino ufficiale, i casi ammontano ora a 3.224.876.

Il Ministero della Salute ha inoltre rilevato che 2.356.640 persone sono guarite dalla malattia, pari al 73% del totale infetto, mentre altri 762.773 pazienti sono ancora sotto controllo medico.

Il Messico ha superato il mezzo milione di casi confermati, dopo aver registrato 7.371 nuovi contagi nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il Ministero della Salute, specificando che ora nel Paese i contagiati sono 505.293 con 55.293 morti.