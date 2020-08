Coronavirus, buone notizie dalla Cina: solo 12 nuovi casi e nessun morto

Nella Cina continentale ieri sono stati registrati 12 nuovi casi di coronavirus e nessun decesso. Ad essere dimessi dagli ospedali dopo le cure sono stati 44 pazienti e sono uscite dall’osservazione medica 1.478 persone che avevano avuto contatti a rischio. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) cinese nel suo bollettino odierno. Tutti i nuovi casi sono definiti “importati” e sono distribuiti tra le province dell’Hebei (cinque), del Guangdong (due), dello Shaanxi (due) e del Fujian (uno) e la municipalita’ di Tientsin (due). I casi di importazione sono saliti a 2.402, senza decessi, e 2.190 pazienti sono stati curati e dimessi dagli ospedali. Sono ancora attivi altri 212 casi, nessuno grave.

Il totale dall’inizio dell’epidemia è di 84.951 casi, distribuiti in 31 regioni di livello provinciale, con 4.634 decessi e 79.895 pazienti guariti; 422 casi sono ancora attivi, con 16 malati in condizioni gravi, e 14.305 persone in osservazione medica. Finora l’osservazione ha riguardato 810.959 individui. La Commissione sanitaria riferisce anche 15 nuovi “casi asintomatici”, tutti importati; undici sono usciti dall’osservazione medica senza essere riclassificati come casi confermati e 370 sono ancora in osservazione. Infine, i casi a Hong Kong sono 4.657, con 76 morti e 3.974 pazienti curati e dimessi; quelli a Macao 46, tutti risolti; quelli a Taiwan 486, con sette morti e 457 curati e dimessi.