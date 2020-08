Coronavirus, obbligo di mascherina all’aperto in tutta Parigi

“Le Bouches-du-Rhone ma anche Parigi sono classificate fra i dipartimenti di circolazione attiva del virus. Questo comporta delle conseguenze. Il prefetto di Parigi estendera’ l’obbligo della mascherina a tutta la capitale”: lo ha annunciato il primo ministro francese, Jean Castex, in una conferenza stampa sulla situazione epidemica. Finora l’obbligo della mascherina nelle strade della capitale era stato limitato ai quartieri piu’ affollati, con previsione di multe a 135 euro per chi non osserva l’obbligo.