Coronavirus, OMS: “Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi e 750mila morti”

“Questa settimana arriveremo a 20 milioni di casi di coronavirus e 750.000 morti. Dietro questi numeri c’è un grandissimo dolore e una grandissima sofferenza. Ma c’è anche la speranza di ribaltare la situazione. Non è mai troppo tardi“: lo ha affermato il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus, in occasione di un briefing sulla pandemia. “Ci sono due elementi essenziali per affrontare con efficacia questa pandemia: i leader devono agire e i cittadini devono applicare le nuove misure“.

“L’Italia e Paesi come la Francia, la Germania, la Corea del Sud, la Spagna, il Regno Unito hanno avuto grandi focolai, ma quando hanno agito, sono stati in grado di reprimerli“. “Molti Paesi in tutto il mondo stanno ora utilizzando tutti gli strumenti a loro disposizione per affrontare eventuali nuovi picchi“.