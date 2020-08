Coronavirus, OMS: rimandare i trattamenti odontoiatrici non urgenti

In un documento diffuso ieri, l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di rimandare i trattamenti odontoiatrici non urgenti per ridurre il rischio di contagio da nuovo Coronavirus: tra questi si citano controlli, pulizia dentale e cure preventive o estetiche. I trattamenti urgenti vanno invece fatti: si elencano quelli per le infezioni orali acute, gonfiori, infezioni sistemiche, sanguinamenti, dolore forte non trattabile con farmaci, traumi dentali e interventi richiesti prima di altre procedure urgenti.

Secondo l’OMS fornire trattamenti urgenti può evitare che i pazienti vadano al pronto soccorso.

Nel caso in cui si debba andare nello studio del dentista, andrà fatto prima dell’appuntamento uno screening da remoto o telefono, altrimenti all’arrivo nella struttura.

Se il trattamento urgente è richiesto per un paziente che ha, o si sospetta abbia, il Coronavirus, va mandato nei servizi specializzati di cure dentistiche dotati delle misure apposite per tenere separati i positivi dagli altri.