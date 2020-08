Coronavirus, ecco quali sono i Paesi davvero più colpiti: 1° Belgio, 2° Perù, 3ª Spagna. L’Italia è 5ª, il Brasile 9° [DATI]

Ogni giorno pubblichiamo – aggiornata in tempo reale minuto per minuto nella home page di MeteoWeb – la triste graduatoria con tutti i dati dei Paesi più colpiti dal Coronavirus, in ordine di numero di casi totali accertati. E’ l’ordine che in medicina e statistica si utilizza, per convenzione, ad ogni pandemia. Accanto al numero di casi totali, evidenziamo il numero dei morti e soprattutto nella terza colonna della tabella, il numero dei morti relativo alla popolazione (calcolato in morti per ogni milione di abitanti). Non può che essere questo, infatti, il dato che illustra meglio di ogni altro quali sono davvero i Paesi più o meno colpiti dal Covid-19, perchè il più attendibile in termini di incidenza della malattia sulla mortalità di un Paese.

Il numero totale di casi, infatti, non vuol dire nulla se non viene proporzionato alla popolazione di ogni Stato, e anche al numero di tamponi effettuati. L’Italia è scivolata nelle ultime settimane al 17° posto tra i Paesi con il più alto numero di casi totali, e al 6° posto tra i Paesi con il più alto numero di morti totali. In realtà, però, siamo il 5° Paese del mondo per incidenza della malattia in rapporto ai morti e alla popolazione: soltanto Belgio e Perù hanno fatto molto peggio, mentre siamo vicinissimi alla Spagna terza e al Regno Unito quarto. Abbiamo una mortalità della pandemia di poco superiore a quella della Svezia, famosa nel mondo per non aver mai adottato alcun tipo di lockdown, e di gran lunga superiore a quella dei tanto criminalizzati USA e Brasile.

Ecco i dati completi:

Belgio 859 morti ogni milione di abitanti Perù 807 morti ogni milione di abitanti Spagna 613 morti ogni milione di abitanti Regno Unito 609 morti ogni milione di abitanti Italia 586 morti ogni milione di abitanti Svezia 573 morti ogni milione di abitanti Cile 551 morti ogni milione di abitanti USA 529 morti ogni milione di abitanti Brasile 517 morti ogni milione di abitanti Francia 466 morti ogni milione di abitanti Messico 447 morti ogni milione di abitanti Panama 418 morti ogni milione di abitanti Paesi Bassi 360 morti ogni milione di abitanti Irlanda 359 morti ogni milione di abitanti Bolivia 357 morti ogni milione di abitanti Ecuador 345 morti ogni milione di abitanti Colombia 307 morti ogni milione di abitanti Canada 239 morti ogni milione di abitanti Iran 237 morti ogni milione di abitanti Svizzera 230 morti ogni milione di abitanti Sudafrica 206 morti ogni milione di abitanti Portogallo 175 morti ogni milione di abitanti Honduras 161 morti ogni milione di abitanti Romania 160 morti ogni milione di abitanti Bosnia Erzegovina 151 morti ogni milione di abitanti Iraq 150 morti ogni milione di abitanti Guatemala 135 morti ogni milione di abitanti Argentina 134 morti ogni milione di abitanti Germania 111 morti ogni milione di abitanti Russia 110 morti ogni milione di abitanti Danimarca 107 morti ogni milione di abitanti Arabia Saudita 99 morti ogni milione di abitanti Albania 81 morti ogni milione di abitanti Austria 81 morti ogni milione di abitanti Serbia 78 morti ogni milione di abitanti Israele 77 morti ogni milione di abitanti Bulgaria 75 morti ogni milione di abitanti Turchia 71 morti ogni milione di abitanti Bielorussia 65 morti ogni milione di abitanti Ungheria 63 morti ogni milione di abitanti Slovenia 62 morti ogni milione di abitanti Costa Rica 62 morti ogni milione di abitanti Finlandia 60 morti ogni milione di abitanti Egitto 51 morti ogni milione di abitanti Polonia 50 morti ogni milione di abitanti Ucraina 49 morti ogni milione di abitanti Norvegia 48 morti ogni milione di abitanti Estonia 47 morti ogni milione di abitanti Croazia 40 morti ogni milione di abitanti India 38 morti ogni milione di abitanti Emirati Arabi Uniti 37 morti ogni milione di abitanti Algeria 32 morti ogni milione di abitanti Islanda 29 morti ogni milione di abitanti Pakistan 28 morti ogni milione di abitanti Filippine 25 morti ogni milione di abitanti Bangladesh 23 morti ogni milione di abitanti Indonesia 23 morti ogni milione di abitanti Paraguay 23 morti ogni milione di abitanti Grecia 22 morti ogni milione di abitanti Malta 20 morti ogni milione di abitanti Marocco 19 morti ogni milione di abitanti Australia 18 morti ogni milione di abitanti Yemen 18 morti ogni milione di abitanti Sudan 18 morti ogni milione di abitanti Cipro 17 morti ogni milione di abitanti Libano 16 morti ogni milione di abitanti Cameroon 15 morti ogni milione di abitanti Senegal 15 morti ogni milione di abitanti Zambia 14 morti ogni milione di abitanti Giappone 9 morti ogni milione di abitanti Ghana 8 morti ogni milione di abitanti Cuba 8 morti ogni milione di abitanti Corea del Sud 6 morti ogni milione di abitanti Madagascar 6 morti ogni milione di abitanti Somalia 6 morti ogni milione di abitanti Mali 6 morti ogni milione di abitanti Nigeria 5 morti ogni milione di abitanti Etiopia 5 morti ogni milione di abitanti Tunisia 5 morti ogni milione di abitanti Jamaica 5 morti ogni milione di abitanti Singapore 5 morti ogni milione di abitanti Malesia 4 morti ogni milione di abitanti Angola 3 morti ogni milione di abitanti Niger 3 morti ogni milione di abitanti Giordania 1 morto ogni milione di abitanti

Da questa graduatoria emerge molto chiaramente la geografia della pandemia, con l’Africa completamente risparmiata dal virus (in barba agli allarmismi di otto mesi fa) eccezion fatta per il Sudafrica, l’unico Paese che ha una stagione invernale (e proprio nei mesi dell’inverno australe, il contagio è dilagato provocando 592 mila casi totali – 5° Paese al mondo – e 12 mila morti. Anche tutta l’area Mediterranea è stata interessata in modo molto marginale dal virus, come tutti i Paesi dal clima tropicale. Gli effetti del clima sulla pandemia sono eloquenti.

Le Regioni più calde e soleggiate del Sud Italia, infatti, hanno dati di mortalità in linea con quelle degli altri Paesi mediterranei: in Sicilia sono morte appena 57 persone ogni milione di abitanti, in Calabria addirittura 48, a differenza di Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, tutte con oltre 1.000 morti per ogni milione di abitanti, peggio persino di Belgio e Perù.

Anche negli Stati Uniti d’America, il numero totale è una media tra i dati degli Stati più colpiti, quelli dal clima temperato (nello Stato di New York ci sono stati 1.700 morti per ogni milione di abitanti, nel New Jersey addirittura 1.800), a fronte degli Stati più caldi e soleggiati, con la California che ha 292 morti per ogni milione di abitanti e le Hawaii addirittura appena 29 morti ogni milione di abitanti.