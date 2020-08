Coronavirus, giovane italiana rientra dalla Grecia e risulta positiva al tampone rapido fatto in aeroporto

Una ragazza romana di rientro all’Aeroporto di Fiumicino e proveniente dalla Grecia (Skiathos), con scalo ad Atene, è risultata positiva al tampone rapido per il Coronavirus. La giovane è asintomatica, sta bene ed è stata posta in isolamento. Sono scattate le procedure di contact tracing previste dai protocolli operativi della sanita’ aeroportuale. “Le procedure si sono svolte in completa sicurezza e un idoneo mezzo del 118 ha accompagnato la ragazza che e’ stata posta in isolamento”, precisa l’Unita’ di Crisi COVID-19 della regione Lazio. Ai test fatti a Fiumicino era risultato positivo anche un giovane di Pescara di ritorno da Malta con un volo Ryanair. “La modalita’ di prevenzione messa in atto negli aeroporti della Capitale sta funzionando” precisa l’Assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.