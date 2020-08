“Si stanno organizzando tamponi per quasi 200 persone che hanno preso parte ad un funerale di un ragazzo che è morto in un incidente stradale a Poggio Bustone (provincia di Rieti), dove si è recato un positivo“: lo ha reso noto l’unità di crisi Covid-19 della Regione Lazio precisando che “il commissario prefettizio, di concerto con la Asl di Rieti, ha fatto un’ordinanza per la popolazione per eseguire screening solo a coloro che effettivamente sono venuti a contatto con il positivo“.