L’attaccante francese del Sassuolo Jeremie Boga è risultato positivo al Covid. Lo comunica la società, dopo i test sanitari fatti in via preliminare ai calciatori reduci da infortunio in vista della ripresa dell’attività agonistica. Il calciatore, fa sapere il Sassuolo, è asintomatico, non e’ entrato in contatto con nessun altro tesserato e si trova in isolamento domiciliare in accordo con le autorità sanitarie e in base ai protocolli vigenti.