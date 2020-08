Coronavirus: nel Regno Unito oltre mille casi per il 5° giorno

Contagi in lieve calo nel Regno Unito, ma per il 5° giorno superano quota mille: il Paese registra nelle ultime 24 ore 1.012 nuovi casi di Coronavirus, contro i 1.441 del giorno precedente.

I contagi accertati dall’inizio dell’epidemia sono 317.379. Tre i morti nelle ultime 24 ore, per un totale di 41.361 decessi dall’inizio dell’epidemia.