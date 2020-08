La vaccinazione di massa contro il coronavirus in Russia è prevista per ottobre. Lo ha annunciato il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, scrive Sputnik. “Abbiamo pianificato questa (vaccinazione) già ampia e poi dovremo gradualmente avviare un nuovo sistema di assistenza” con il vaccino al personale medico e agli insegnanti come fascia prioritaria. Contemporaneamente continueranno gli studi sui pazienti vaccinati.