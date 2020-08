Coronavirus, Santelli: se il Governo “fosse riuscito a chiudere la Lombardia, avrebbe circoscritto l’epidemia”

Se il Governo “fosse riuscito a chiudere la Lombardia, avrebbe circoscritto l’epidemia“: lo ha affermato Jole Santelli, presidente della Regione Calabria, in un’intervista al Messaggero. “Hanno fiaccato il Sud e questo è imperdonabile“. “A mio avviso l’errore imperdonabile che il governo ha commesso è stata la fuga di notizie sulla chiusura della Lombardia fra il il 7 e l’8 di marzo. L’assalto ai treni che si verificò a Milano quella notte, senza considerare le decine di migliaia di persone che partirono verso il Sud in macchina, determinò la diffusione del virus a macchia di leopardo su tutto il territorio nazionale. Quella fuga di notizia ha fatto scattare un danno economico enorme per il Paese di cui è responsabile il governo“.

A quel punto anche Santelli chiese di chiudere la Calabria per fermare gli arrivi di chi risiedeva al Nord, “ma le mosse dei governatori meridionali furono determinate dalla cattiva gestione del governo che, se fosse riuscito a chiudere la Lombardia, avrebbe circoscritto l’epidemia. I casi di contagio che abbiamo avuto noi sono derivati quasi tutti dall’arrivo nella nostra Regione di persone che lavoravano o studiavano al Nord e sono rientrati in famiglia“. “Avevamo pochi casi in Calabria e volevo dare un segnale leggero ma percepibile di rimessa in moto dell’economia. Mi fu impedito. Altra forzatura“.

“E’ evidente che le Regioni conoscono il profilo del loro territorio meglio dello Stato centrale dunque credo che anche quello stop del governo derivasse da ragioni politiche. Ragioni che hanno determinato altri danni per il Mezzogiorno. Io davvero non capisco perché i tempi di riapertura siano stati fissati per tutto il territorio nazionale senza differenziazioni. Consentire al Mezzogiorno di ricominciare a lavorare qualche giorno prima del Nord avrebbe dato un po’ di respiro a imprenditori e lavoratori provati dalla crisi. D’altra parte il Sud è stato assai meno colpito del Nord dal Covid proprio perché ha dimostrato di saper contenere il contagio a livelli veramente bassi“.