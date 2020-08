Sgarbi furioso per il “terrorismo mediatico” sul Coronavirus: “I contagiati possono crescere ma non sono malati e non trasmettono malattie” [VIDEO]

Vittorio Sgarbi non ha risparmiato le critiche dirette al “terrorismo mediatico“ sul Coronavirus, prendendo nel mirino degli articoli pubblicati sul Corriere della Sera e sul Fatto Quotidiano, con un lungo video pubblicato su Facebook.

Il critico d’arte si sofferma su quello che viene chiamato “caso Sardegna“: “Non si capisce perché il Corriere della Sera parla del caso Sardegna e dei contagiati che crescono. Improvvisamente la Sardegna è diventata il luogo da cui il male parte. Molti medici, invece, dicono che è esaurita la forza letale del virus.”

“Abbiamo Rigoli, Zangrillo, Bassetti, Gismondo, medici importanti, che ci dicono che è completamente esaurita la forza letale del virus e che i contagiati possono crescere ma non sono malati e non trasmettono malattie.”

“E allora come fai a leggere sul Corriere della Sera ‘Il virus corre, salgono ancora i nuovi positivi’? Qualcuno parla dei positivi di epatite C?”

“Volete parlare con qualche medico che vi dice che non c’è un solo contagiato che corre alcun rischio? Volete dire la verità ai cittadini?”

“I medici dicono di non scambiare i contagiati con i malati, lo dicono medici che lavorano e che hanno lavorato nelle terapie intensive.”

“Perché bisogna scrivere stupidaggini? Perché compiacersi di scrivere senza vergogna “Covid 2, la vendetta” quando i morti non ci sono? Parlate con i medici, parlate con quelli che dicono la verità.”