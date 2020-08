Coronavirus, il viceministro Sileri: “I focolai possono essere ovunque, è la convivenza con il virus”

“I focolai di coronavirus possono essere ovunque. Per questo serve consapevolezza sulla circolazione del virus, per limitarne la diffusione grazie alle misure di contenimento. E’ la nuova normalità di convivenza con il virus oggi”. Lo ha detto il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenuto oggi a ‘La vita in diretta estate’ su Rai Uno. Sileri ha spiegato che, in questa fase “il rientro dalle vacanze ha determinato un incremento dei casi. Il nostro compito è fare tanti tamponi. Siamo arrivati quasi a 100mila” ma serve continuare. Spenti questi focolai ‘da rientro’ – ha aggiunto il viceministro – il virus continuerà a circolare e dovremmo spegnere i prossimi“, che potranno prodursi ovunque si crei “assembramento non controllato e dove le misure di contenimento note non vengono rispettate”, ha concluso Sileri.