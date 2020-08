Coronavirus: sospese le prove di Ballando con le stelle, Samuel Peron positivo. Negativa la sua partner, Rosalinda Celentano

Il noto ballerino di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, è risultato positivo ad un primo tampone ‘veloce’ a cui è stato sottoposto insieme agli altri partecipanti della nuova edizione del programma di Rai1, condotto da Milly Carlucci nel primo giorno di prove. Di conseguenza sono state sospese le prove per due giorni, in ottemperanza al protocollo Rai sulla sicurezza in tema di contenimento della pandemia. Negativa al test la sua partner Rosalinda Celentano. Domani Peron e gli altri faranno il test molecolare. Se il ballerino dovesse risultare ancora positivo si valutera’ il da farsi, mentre le prove degli altri, se dovessero risultare negativi, andranno avanti. Peron era di rientro dalla Sardegna, da Poltu Quatu, come lui stesso ha reso noto attraverso foto e video sul suo profilo instagram e non si escludono contatti con le altre celebrity contagiate.

La nuova edizione di Ballando con le stelle e’ prevista per il 12 settembre. Le prove sono cominciate ieri 24 agosto, come aveva annunciato la Carlucci sul suo profilo Instagram. Nei giorni scorsi, si erano poi svolti i regolari controlli medici su tutto il cast e la troupe. Ulteriori test saranno eseguiti su Samuel Peron. Al momento non si sa come ripartiranno i lavori del talent show e se l’edizione iniziera’ regolarmente o se subira’ un altro slittamento. Lo show era gia’ stato rimandato: la messa in onda era prevista, nella primavera 2020, ma il lockdown causato dalla pandemia aveva obbligato la produzione a posticiparlo. Le coppie dello show oltre a Rosalinda Celentano e Samuel Peron, sono: Barbara Bouchet con Stefano Oradei; Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi; Lina Sastri con Simone Di Pasquale; Paolo Conticini con Veera Kinnunen. Daniele Scardina in coppia con Anastasia Kuzmina; Antonio Catalani con Tove Villfor; Vittoria Schisano con Marco De Angelis; Elisa Isoardi con Raimondo Todaro; Costantino della Gherardesca con Sara Di Vaira; Gilles Rocca con Lucrezia Lando; Tullio Solenghi con Maria Ermachkova; Alessandra Mussolini con Mykael Fonts.