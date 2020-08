Coronavirus: superati i 20 milioni di casi nel Mondo, un quarto solo negli USA

Il numero confermato di casi di Coronavirus nel Mondo ha superato quota 20 milioni: sono precisamente 20.089.624, secondo l’ultimo monitoraggio della Johns Hopkins University.

Un quarto dei contagi a livello globale è registrato negli USA, dove si contano al momento 5.094.400 positivi: il Paese è seguito da Brasile (3.057.470) e India (2.268.675).

Sono oltre 736mila (736.191) le vittime a livello globale, di cui 163.463 negli Stati Uniti e 101.752 in Brasile.

In Giappone il Ministero della Salute ha rilevato 842 nuovi casi in 24 ore. Per la prima volta in 13 giorni il numero di infezioni riportate in un giorno è sceso sotto i mille. Segnali positivi anche a Tokyo, dove sono stati registrati molti dei nuovi casi. La capitale giapponese ha registrato 196 infezioni: da 2 settimane è la prima volta che il conteggio giornaliero è sceso sotto i 200.

In tutto il Paese sono stati segnalati 5 decessi legati al Coronavirus.

Ad oggi sono stati identificati 49.630 casi in Giappone e almeno 1.065 persone sono morte.

In Cina la Commissione Sanitaria Nazionale ha confermato 44 nuovi casi, di cui 31 dall’estero e 13 a livello locale, cinque in meno rispetto al giorno precedente. I 13 casi locali sono stati registrati nella provincia nord-occidentale dello Xinjiang.

La Commissione non ha annunciato nuovi decessi, quindi il dato rimane fermo a 4.634, tra i 84.712 contagi ufficialmente diagnosticati in Cina dall’inizio della pandemia.