Coronavirus, tamponi in corso anche per il focolaio di Caselle in Pittari

Da questa mattina sono in corso le operazioni di esecuzione dei tamponi a familiari e contatti stretti delle persone risultate positive al coronavirus a Caselle in Pittari, piccolo comune del Cilento dove nei giorni scorsi sono emersi 12 contagi, tutti riconducibili a un’attività commerciale chiusa in via preventiva per decisione del sindaco Giampiero Nuzzo. Le persone positive stanno bene e sono state poste in isolamento. “In questo particolare difficile momento per la nostra comunità – fanno sapere dal Comune – il sindaco e tutta l’Amministrazione comunale sono impegnati per circoscrivere il focolaio e riportare al più presto la serenità nel nostro Paese. Se del caso, saranno adottate necessarie ulteriori misure per contrastare l’attuale emergenza, al fine di garantire sempre la sicurezza e la salute pubblica”.

L’Amministrazione comunale di Caselle in Pittari ringrazia “quanti si stanno adoperando per circoscrivere quanto prima il focolaio epidemico” e in particolare “il Dipartimento di Prevenzione della Asl di Salerno e tutti gli operatori sanitari impegnati, per la disponibilità immediata e il lavoro proficuo di questi giorni, e la Polizia municipale per il supporto alle operazioni odierne”.