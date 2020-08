Coronavirus: tensioni all’ex caserma Cavarzerani di Udine, rivolta dei migranti in quarantena [VIDEO]

Tensioni all’ex caserma Cavarzerani di Udine: i migranti protestano contro l’obbligo di restare in quarantena per due settimane senza poter uscire dal centro di accoglienza.

La struttura è piena e tra i richiedenti asilo c’è un caso positivo al Coronavirus.

Le tensioni sono iniziate giorni fa ma questa mattina hanno dato fuoco a suppellettili ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Udine.

La zona è presidiata dalle forze dell’ordine: al momento non si segnalano scontri.

Colonne di fumo si alzano all’interno della struttura, causate dal fuoco appiccato ad alcuni materassi e altro materiale che nelle camerate.

Tensione all’ex caserma Cavarzerani di #Udine, la struttura è piena e tra i richiedenti asilo c’è un caso positivo al Covid_19. Il sindaco Fontanini dovrebbe nelle prossime ore prorogare la zona rossa, le persone che si trovano all’interno non potranno nè entrare nè uscire. pic.twitter.com/tJkcAEQNvN — Tgr Rai FVG (@TgrRaiFVG) August 3, 2020