Coronavirus, paura per i contagi a Torretta di Crucoli in Calabria: ma il medico di base rassicura i cittadini con un cartello, “nessun positivo in paese”

Ai tempi del Covid, gli episodi panico sono notevoli. E così ci si inventa la qualunque pur di tranquillizzare i cittadini. Come accaduto in Calabria dove il dottore Egidio Romano, medico di base di Torretta, ha dovuto scrivere un cartello per rassicurare la popolazione che in paese non c’è alcun caso di coronavirus.

Il medico, stanco di sentire in giro voci infondate su casi di coronavirus in paese, ha deciso di scrivere a caratteri cubitali, su un cartello affisso all’ingresso dell’ambulatorio, che non esistono persone contagiate né tra i residenti, né tra i turisti.

Da qualche giorno, infatti, a Torretta di Crucoli, nonostante le notizie ufficiali dei bollettini di Regione Calabria ed Asp di Crotone che non indicano casi positivi né di persone in isolamento, si continua con insistenza a parlare di persone contagiate senza alcun reale riscontro. Per questo il medico ha deciso di tranquillizzare la comunità e chi sta trascorrendo le vacanze nel centro del crotonese.

