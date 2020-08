Coronavirus, nuovo studio dell’Università della Florida: “Si trasmette fino a 5 metri”

Le goccioline e l’aerosol nell’aria possono contenere virus vivi, oltre che frammenti di materiale genetico, permettendo la trasmissione della malattia con una distanza fino a 4,8 metri. A questa conclusione è giunto uno studio, pubblicato online e non ancora sottoposto a peer review, di cui si parla sul New York Times. La ricerca è stata condotta dagli esperti dell’Universita’ della Florida, che hanno isolato virus vivi da aerosol a una distanza compresa tra due e quasi cinque metri. “Si tratta di una prova inequivocabile della presenza di virus infettivi negli aerosol – afferma Linsey Marr, esperta nella diffusione aerea di virus non direttamente coinvolta nel lavoro – la distanza considerata e’ nettamente maggiore rispetto al metro consigliato dagli esperti per ridurre la diffusione”. Per alcuni esperti non era ancora chiaro se la quantita’ di virus raccolta fosse sufficiente a provocare l’infezione. “Campionare materiale biologico – sostiene Shelly Miller, ingegnere ambientale presso l’Universita’ del Colorado Boulder – e’ piuttosto difficile. E’ necessario effettuare il campionamento del materiale biologico in modo che sia piu’ simile a come viene inalato”.

Il team ha ideato un campionatore che utilizza vapore acqueo puro per ingrandire gli aerosol abbastanza da poter essere raccolti facilmente dall’aria. Piuttosto che lasciare queste goccioline nell’ambiente, l’apparecchiatura li trasferisce immediatamente in un liquido ricco di sali, zucchero e proteine, che preserva l’agente patogeno. “Sono impressionato – commenta Robyn Schofield, un chimico atmosferico dell’Universita’ di Melbourne in Australia – si tratta di una tecnica di misurazione molto intelligente“.

“Stavolta – spiegano gli autori della ricerca – abbiamo raccolto campioni da una stanza di un reparto dedicato ai pazienti COVID-19 presso l’Ospedale universitario della Florida Health Shands. Nessuno era soggetto a procedure mediche note per la generazione di aerosol. Con due campionatori, uno a due e uno a circa cinque metri, abbiamo potuto raccogliere il materiale genetico infetto”. Gli esperti spiegano che la sequenza del genoma del virus isolato era identica a quella di un tampone di un paziente sintomatico appena ricoverato nella stanza, dotata di filtri efficienti, irradiazione ultravioletta e altre misure di sicurezza per inattivare il virus prima che l’aria fosse reintrodotta nella stanza. “Questo potrebbe essere il motivo per cui abbiamo trovato solo 74 particelle virali per litro di aria – sostiene John Lednicky, virologo presso l’Universita’ della Florida – gli spazi interni senza una buona ventilazione, come le scuole, potrebbero accumulare molti piu’ virus nell’aria“.

Altri scienziati hanno osservato che la difficolta’ principale era estrapolare i risultati per stimare il rischio di infezione di un individuo. “Non sono sicura – commenta Angela Rasmussen, virologa della Columbia University di New York – che questi numeri siano abbastanza rappresentativi per provocare un’infezione. La conclusione che posso trarre e’ che e’ possibile per un virus mantenere la propria carica virale nell’ambiente. E non e’ un risultato da poco“. Diversi esperti hanno notato che la distanza alla quale il team ha trovato il virus e’ decisamente superiore rispetto alle misure di sicurezza raccomandate dalle autorita’. “Sappiamo che negli ambienti chiusi – sostiene Schofield – la distanza di sicurezza cambia. Ci vogliono circa cinque minuti perche’ piccoli aerosol attraversino la stanza anche in aria ferma. Il minimo di un metro e’ fuorviante, perche’ le persone pensano di essere protette all’interno e in realta’ non lo sono“.

“Speriamo che questi risultati – aggiunge Seema Lakdawala, dell’Universita’ di Pittsburgh – possano spingere le persone a prestare attenzione alle precauzioni per la trasmissione per via aerea. Sappiamo tutti che questo virus puo’ essere trasmesso da una serie di modalita’, ma ci stiamo concentrando solo su un piccolo sottoinsieme. Il team riferisce di aver trovato tanto RNA virale quanto un normale virus infettivo, mentre altri metodi hanno portato a un materiale genetico circa 100 volte maggiore”. I ricercatori verificheranno nuovamente i risultati per essere sicuri. “Le cifre esatte potrebbero non avere importanza – conclude Lednicky – il virus puo’ trasmettersi nell’aria, e questo e’ cio’ che dobbiamo dedurre dal nostro lavoro”.