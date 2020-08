Coronavirus, Trump: “I bambini tornino a scuola, sono praticamente immuni”

Secondo il presidente americano Donald Trump i bambini dovrebbero rientrare a scuola perché sono “praticamente” o “virtualmente immuni” al coronavirus. Secondo molti studi, anche se i bambini sono molto meno suscettibili al virus, possono essere vettori di contagio o sviluppare delle sindromi infiammatorie multisistemiche anche gravi.

“Se pensate ai bambini, sono praticamente, direi anche quasi definitivamente, immuni alla malattia. Pochi l’hanno contratta in forma grave. Difficile da credere. Non so come la pensiate voi, ma loro hanno un sistema immunitario più forte e non hanno problemi”, ha detto Trump.

Il presidente americano ha aggiunto di sapere che verrà criticato dai media per aver usato il termine “totalmente immune“, ma il “fatto è che loro sono virtualmente immuni da questo problema”. Trump ha voluto anche ricordare che soltanto un bambino malato di coronavirus è morto New Jersey e si sospetta che sia stato a causa del diabete.