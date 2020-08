Coronavirus, Trump contro Fauci: “Più casi perché abbiamo fatto più test”

Washington, 1 ago. (Adnkronos) – Donald Trump contesta ancora Anthony Fauci. Su twitter il presidente americano allega un video di ieri dell’audizione del virologo, ripreso da Cbs, nel quale sostiene che i Paesi europei hanno visto ridursi i contagi perché hanno chiuso il 95% delle loro economie. “Sbagliato! – replica Trump – Abbiamo più casi perché abbiamo fatto più test di qualsiasi altro Paese, 60 milioni. Se ne avessimo fatti di meno, avremmo avuto meno casi. Come hanno fatto Italia, Francia e Spagna? Purtroppo adesso in Europa si stanno riacutizzando. La maggior parte dei nostri governatori ha lavorato duro e in modo intelligente. Ritorneremo forti!”.