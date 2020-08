Coronavirus, le ultime news dal Mondo: Auckland in lockdown, aumentano i contagi nell’area di Seul

Sono saliti a quasi 21,5 milioni (21.459.699) i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 771.063, mentre le guarigioni sono 13.445.842.

Le autorità sanitarie della Nuova Zelanda hanno annunciato 13 nuovi casi: 12 di questi sono legati al cluster della città di Auckland e uno a un passeggero di ritorno nel Paese e già in quarantena.

I nuovi casi registrati nella città più grande del Paese hanno convinto il governo a dichiarare per Auckland due settimane di lockdown. Dopo 102 giorni senza casi sono ora 49 quelli individuati negli ultimi giorni.

Secondo le autorità sarebbero tutti connessi tra loro e ciò rassicura sulla possibilità di spegnere il focolaio.

Nuovo aumento di casi in Corea del Sud, che nelle ultime 24 ore ha registrato 279 nuovi contagi, l’incremento maggiore su base giornaliera dai primi di marzo (8 marzo, 367 casi): è quanto riportano i media locali citando il Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie. Nell’area di Seul si concentrano 253 dei 279 nuovi casi.

Il Messico ha registrato nelle ultime 24 ore altri 635 morti, che portano il totale a 56.543.

Le autorità sanitarie hanno confermato che nelle ultime 24 ore sono stati rilevati altri 6.345 casi, per complessivi 517.714 contagi.

Il Messico è il 3° Paese al mondo per numero di decessi, dietro a Stati Uniti e Brasile, e il 6° per numero di casi, dietro a Stati Uniti, Brasile, India, Russia e Sudafrica.