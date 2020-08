Coronavirus, le ultime news dal Mondo: New York maglia nera negli USA, in Brasile altri 52mila nuovi casi

Hanno abbondantemente superato quota 20 milioni (20.223.306) i casi confermati di Coronavirus nel Mondo: è quanto emerge dal monitoraggio della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 740.276, mentre le guarigioni sono 12.529.198.

Gli USA hanno raggiunto i 5.141.193 casi confermati e registrato in totale 164.531 morti, secondo la JHU: sono stati 53.029 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore e 1.110 le vittime in più rispetto al giorno precedente.

Nonostante i dati migliori dell’ultimo periodo, New York è lo Stato con il maggior numero di contagi del Paese, con 32.787 morti, più di Francia o Spagna. Solo nella città di New York sono morte 23.592 persone.

Seguono New Jersey con 15.890 morti, California con 10.528, Texas con 9.196 e Massachusetts, con 8.751.

Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore 52.160 nuovi casi di contagio e 1.271 morti: lo ha reso noto il Ministero della salute. Secondo l’ultimo bollettino, il totale dei contagi sale a 3.109.630 e il numero dei morti a 103.026.