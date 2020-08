Coronavirus, le ultime news dal Mondo: superata la soglia dei 22 milioni di casi, oltre 91mila nuovi contagi tra USA e Brasile

I contagi totali di Coronavirus nel Mondo hanno superato la soglia dei 22 milioni (22.136.954), secondo il conteggio della Johns Hopkins University. I decessi legati al Covid-19 sono quasi 780mila (779.557), mentre le guarigioni sono 14.045.610.

Gli Stati Uniti hanno registrato altri 44.579 casi di Coronavirus, per un totale che sale a 5.482.370. Rilevati anche altri 1.226 morti, per un totale di 171.821 vittime.

Il Brasile ha registrato nelle ultime 24 ore altri 1.352 decessi legati al Coronavirus e 47.784 nuovi contagi. Il totale delle vittime sale a 109.888 e quello delle infezioni a 3.407.354.

Il Brasile resta il 2° Paese più colpito dalla pandemia per numero di casi e vittime dopo gli USA.

In Messico, il Ministero della Salute ha confermato 5.506 nuovi casi e 751 decessi, portando i totali a 531.239 casi e 57.774 morti.

La Corea del Sud ha registrato altri 297 nuovi casi, un record dall’8 marzo, quando i contagi furono 367: secondo i dati diffusi dal Korea Centers for Disease Control and Prevention, è da una settimana che le infezioni si attestano a 3 cifre a causa del focolaio delle chiese di Seul, da oggi ufficialmente in lockdown.

Con i nuovi casi, di cui 283 di trasmissione domestica e 14 importati, il totale è salito a 16.058, mentre i decessi restano fermi a 306.

Continua ad aumentare il numero dei contagi in Germania. I nuovi dati dell’Istituto Robert Koch riportano 1.510 nuovi casi, per un totale di 226.914 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

Sono in totale 9.243 – 7 in più rispetto al bollettino di ieri – i decessi confermati per complicanze legate al Covid-19.