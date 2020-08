Coronavirus, le ultime news dal Mondo: 47mila nuovi contagi in USA, in Cina decine di casi dall’estero

Sono ben 19.861.683 i contagi totali di Coronavirus nel Mondo: è quanto riporta la Johns Hopkins University nell’ultimo aggiornamento. Le vittime a livello globale sono salite a 731.326, mentre le guarigioni sono 12.115.825.

Gli Stati Uniti hanno registrato circa 47mila casi nelle ultime 24 ore: lo ha rilevato la JHU.

Ieri i nuovi contagi sono stati 46.935, un dato che porta il totale dall’inizio della pandemia a quota 5.044.864.

I morti provocati dal virus sono stati 515: il bilancio complessivo delle vittime sale dunque a quota 162.938.

In Cina i nuovi casi trasmessi localmente sono scesi a soli 14 nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalla Commissione sanitaria nazionale.

Sono invece 35 i casi portati nel Paese da viaggiatori cinesi provenienti dall’estero.

Tutti i casi di trasmissione locale si sono verificati nella regione nord-occidentale dello Xinjiang, la cui città principale Urumqi è il centro dell’ultimo focolaio.

Gli ospedali cinesi stanno attualmente curando 802 persone per Covid-19, 41 delle quali in condizioni gravi, mentre altre 290 sono sotto osservazione.

La Cina ha confermato un totale di 4.634 decessi a causa della malattia su 84.668 casi.

L’India ha registrato un record di 1.007 decessi nelle ultime 24 ore mentre le nuove infezioni sono aumentate di altri 62.064 casi. Il Ministero della Salute ha confermato che lunedì le vittime totali hanno toccato quota 44.386. I casi positivi finora segnalati sono 2.215.074. Almeno 634.935 pazienti sono ancora in cura.

L’India ha registrato più di 60.000 casi al giorno negli ultimi 4 giorni e più infezioni di qualsiasi altro Paese al mondo per 6 sei giorni consecutivi. Ha registrato una media di circa 50.000 nuovi casi al giorno da metà giugno.

L’Australia nelle ultime 24 ore ha registrato 19 decessi nello Stato di Victoria, un aumento che porta il bilancio totale a 314 morti. I nuovi contagi sono stati invece 322.

Con altri 436 registrati nelle ultime 24 ore, il numero totale di casi confermati in Germania è salito a 216.327: lo ha rilevato l’Istituto Robert Koch. Il bilancio delle vittime è salito a 9.197, con un nuovo decesso.

La Russia ha confermato 5.118 nuovi casi e dunque il totale sale a 892.654 contagi dall’inizio dell’emergenza sanitaria.

In 24 ore si sono anche registrati altri 70 decessi e il bilancio ufficiale delle vittime è così salito a 15.001.