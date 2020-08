Coronavirus, le ultime news dal Mondo: Victoria di nuovo in lockdown, negli USA oltre 60mila nuovi casi per il 5° giorno consecutivo

I contagi totali di Coronavirus nel Mondo sono ormai 17.849.853: lo riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 685.054, mentre le guarigioni sono oltre 10 milioni (10.553.585).

Gli Stati Uniti hanno registrato oltre 60mila nuovi casi per il 5° giorno consecutivo, secondo la JHU.

Nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti di 61.262, con 1.051 decessi.

Gli USA contano, al momento, 4,6 milioni di contagiati e 154mila morti dall’inizio della pandemia.

In Australia, lo Stato di Victoria va di nuovo in lockdown: il premier Daniel Andrews ha annunciato la chiusura delle attività non essenziali per la durata di 6 settimane, per fronteggiare la ripresa dei contagi.