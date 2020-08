Coronavirus, gli esperti si scagliano contro il vaccino russo: “Decisione avventata e incosciente”

Esperti e ricercatori di tutto il mondo, intervistati da Nature, hanno valutato la registrazione del vaccino russo anti-Coronavirus, annunciata ieri dal premier Vladimir Putin, come avventata, incosciente e basata su pochi dati.

La preoccupazione è soprattutto per la sicurezza perché non si è attuata una sperimentazione su larga scala.

Secondo Francois Balloux, dello University College di Londra, “è una decisione avventata e incosciente. Fare vaccinazioni di massa con un vaccino non testato adeguatamente non è etico“.

Per Svetlana Zavidova, capo dell’Associazione delle organizzazioni per gli studi clinici in Russia, è “ridicolo dare l’autorizzazione sulla base di questi dati“.