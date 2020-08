Coronavirus, Zaia: “Il tema dei vacanzieri pesa, stiamo rafforzando i punti di accesso”

“Io non voglio diffondere allarmismo, però vi dico che oggi il tema vacanzieri è un tema che pesa. Indicatore che poi si aggiunge ad altri positivi”, sottolinea Luca Zaia, nel punto stampa di oggi sui dati della Regione Veneto. “Stiamo rafforzando i punti di accesso rapido, presenti in tutte le Ulss, dalle 7 del mattino alle 13, sabato e domenica compresi. Rendono ancora più semplice la vita dei cittadini”, aggiunge.

Il Governatore ha precisato la sua volontà di emanare un’ordinanza o una circolare per fare test a cittadini che provengono dalle zone della città di Adge, nella Francia meridionale, “perché lì c’è un mega focolaio”. “Le dobbiamo aprire in sicurezza, ma le dobbiamo aprire”, sottolinea Zaia sull’argomento riaperture scuole, ma aggiunge “io sono contrario all’obbligo per i bambini dai 6 anni in su di portare la mascherina. Parliamo di bambini che devono portare la mascherina per 6 ore in classe”.

Sono intervenuti durante il punto stampa anche l’Assessore Bottacin, sull’argomento elezioni, e l’Assessore Lanzarin, sui test agli operatori scolastici. Bottacin ha affermato che “i seggi si svolgeranno regolarmente, con le forze dell’ordine che controlleranno tutto, in particolare il divieto di assembramento”. Per quanto riguarda invece le persone in isolamento domiciliare, l’obiettivo è che questi possano fare richiesta al proprio sindaco nei 5 giorni prima della data del voto e i seggi speciali si sposteranno per far votare le persone presso il loro domicilio. Il tutto non è ancora definito nel massimo dettaglio.

La Lanzarin invece si espressa sui test agli operatori scolastici, spiegando che “una settimana e mezza fa sono stati consegnati i test sierologici per il Veneto. Le aziende sanitarie consegneranno poi le ‘saponette’ ai medici di medicina generale. C’è però ancora in corso in questi giorni il confronto con i sindacati dei medici di medicina generale. – e aggiunge – Una volta fatto il test nel caso di risultato positivo o incerto subentra l’azienda sanitaria per il tampone di conferma. I test iniziano da lunedì 24. E’ su base volontaria, però noi abbiamo il compito di passare il messaggio”.