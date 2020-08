Covid-19: idrossiclorochina ‘bocciata’ nella revisione clinica

Non va usata per trattare o prevenire il coronavirus l‘idrossiclorochina, il farmaco contro la malaria, l’artrite reumatoide e le condizioni di autoimmunità, promosso fra gli altri dal presidente Usa Donald Trump come “punto di svolta” nella lotta al virus. La raccomandazione viene dalla task force ufficiale del governo australiano sulle evidenze cliniche del Covid-19, basata su diversi studi di migliaia di persone. Intanto le principali sperimentazioni australiane sulla sua efficacia sono state chiuse.

“E’ una raccomandazione basata sulle evidenze. Abbiamo piena certezza che l’idrossiclorochina non è efficace per il trattamento del Covid-19 e vi sono forti indicazioni che possa causare danni significativi” ha dichiarato il professor Julian Elliott, direttore esecutivo della task force, la quale ha combinato i risultati di sei sperimentazioni del farmaco per il trattamento del Covid-19, con un totale di 5866 partecipanti. La conclusione è che il farmaco non riduce la mortalità né abbrevia il periodo di ricovero in ospedale, mentre espone il paziente a effetti collaterali fra cui tossicità cardiaca e lesioni oculari irreversibili. La task force, finanziata dal governo di Canberra, recensisce quotidianamente i dati pubblicati e non, da studi e sperimentazioni condotti attorno al mondo, al fine di identificare errori o distorsioni scientifiche, ed emette poi raccomandazioni cliniche.