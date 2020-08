Cozze italiane ritirate da nota catena di supermercati [INFO e DETTAGLI]

Delle cozze provenienti dall’Italia sono oggetto di un richiamo alimentare datato al 10 agosto: lo ha reso noto, sul proprio sito web, la catena dei supermercati Bennet.

Nello specifico si tratta di 5 lotti delle “COZZE ITALIA” a marchio EFFELLE PESCA SRL n° FL277734, FL277742, FL277765, FL277810 e FL277828 confezionate in rete da 1 kg, 1,7 kg e 5 kg nello stabilimento di Bosco Mesola, in provincia di Ferrara, e del lotto FL277764 del “MISTO SCOGLIO” in confezioni da 0,8 kg prodotto sempre dalla stessa azienda.

I richiami si sono resi necessari per il superamento limiti di acido okadaico (biotossine algali).

Nell’avviso si legge: “Vi invitiamo a controllare il lotto presente sull’etichetta, qualora corrispondesse ai lotti coinvolti il prodotto non deve essere consumato“.