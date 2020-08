Il mistero della “Porta dell’Inferno”: un cratere che brucia da 50 anni, la pioggia non riesce a toccare il suolo [FOTO]

Per ben 50 anni la “Porta dell’Inferno”, formalmente conosciuta come il cratere del gas di Darvaza, ha illuminato i cieli del deserto del Karakum in Turkmenistan, eppure rimane un mistero per i più. George Kourounis, che si è recato al centro del pozzo infuocato, ha riferito ad AccuWeather che le Porte dell’Inferno altro non è che “uno dei luoghi più interessanti della Terra”. Profondo cento piedi e largo 230, si è venuto a creare nel momento in cui una piattaforma di perforazione è crollata in una dolina che perdeva metano, mentre i cercatori erano a caccia di gas naturale. All’improvviso ha preso fuoco, anche se Kourounis ha riferito che nessuno è certo se l’incendio sia stato appiccato intenzionalmente o meno, e da allora è rimasto in fiamme, per quasi mezzo secolo. “Sembra quasi un vulcano nel mezzo del deserto“, ha riferito.

Kourounis è l’unica persona nota per essere scesa al centro del cratere; ha guidato una spedizione per il National Geographic per prelevare campioni di suolo sul fondo nel 2013. “L’idea era di cercare di scoprire se c’era qualche tipo di batterio che viveva in questo ambiente davvero estremo”, ha detto. “Ci sono pianeti al di fuori del nostro sistema solare che hanno ambienti caldi e ricchi di metano. Quindi, se potessimo trovare anche batteri microscopici che vivono in questo cratere, potrebbe darci indizi su dove potremmo voler cercare la vita su altri pianeti“. Kourounis ha precisato che la spedizione è stata un “completo successo”, poiché ha trovato batteri che vivono sul fondo che non erano precedentemente elencati nel database del DNA, il che significa che ha scoperto una nuova vita all’interno delle Porte dell’Inferno.

Alcune delle forme di vita scoperte stavano metabolizzando il gas metano presente nel cratere, basandosi su un processo noto come chemiosintesi, simile alla fotosintesi, ma hanno ricevuto la loro energia dal gas metano invece che dal sole. “Queste sono forme di vita davvero estreme, prosperano in luoghi che qualsiasi altra cosa troverebbe completamente, totalmente fatali”, ha detto. Considerando le condizioni estremamente secche del caldo cratere nel mezzo del deserto, gli inviati sul posto del team del National Geographic non erano certi se avrebbero trovato batteri, che di solito sono presenti in ambienti umidi. Le loro scoperte hanno ora aperto le porte a scoperte future, in particolare su altri pianeti. “Quello che abbiamo imparato è che è possibile per la vita microscopica sopravvivere e persino prosperare in queste condizioni davvero estreme”, ha detto Kourounis. “Così ora, andando avanti, quando inviamo sonde su altri pianeti al di fuori del nostro sistema solare nello spazio profondo tra anni, forse anche decenni, abbiamo un’idea dei luoghi in cui dovremmo guardare”. Anche se è convinto che non sarà durante la sua vita che la vita si troverà su altri pianeti, Kourounis ha detto che l’esperienza nel cratere era quanto di più vicino potesse arrivare a “essere su un altro pianeta“.

Mentre i preparativi per la spedizione sono durati due anni, Kourounis, che si definisce “un esploratore globale, avventuriero e cacciatore di tempeste”, ha avuto solo 17 minuti da spendere sul fondo per raccogliere campioni di terreno ed effettuare letture della temperatura. Lui e altri membri del team della spedizione hanno imparato rapidamente che il cratere funziona come un forno a convezione, il che significa che l’aria più fredda affonda sul fondo al centro e si riscalda sul fondo dal fuoco, permettendo all’aria più calda di salire lungo i lati. Stare in piedi anche sul bordo in alto sembrava di essere arrostito a secco, ha detto Kourounis. I getti di fuoco suonano come il rombo del motore di un aereo, e non come un falò scoppiettante. La temperatura più calda che Kourounis è stata in grado di misurare mentre si trovava nel cratere era di oltre 700 gradi Fahrenheit. Prima ancora di entrare nel paese, Kourounis ha praticato le manovre che avrebbe dovuto fare per la mostra mentre si trovava nel suo paese d’origine, il Canada, e si è persino spinto a darsi fuoco – due volte. “In realtà ho assunto uno stuntman per darmi fuoco come si vedrebbe in un film d’azione di Hollywood“, ha detto Kourounis. “È stato così che ho potuto abituarmi all’idea di essere vicino al fuoco senza farmi prendere dal panico, perché so che l’ultimo posto al mondo in cui voglio entrare nel panico è sul fondo di un cratere nel deserto del Turkmenistan“. Per due intervalli di 30 secondi, è stato completamente infuocato dalla testa ai piedi, momenti che ha descritto come “un’esperienza intensa”.

Dopo aver bruciato consecutivamente per 50 anni, non è chiaro se o quando l’incendio si spegnerà, ma secondo Alan Reppert, meteorologo senior di AccuWeather, è improbabile che il tempo possa funzionare come estintore naturale per le fiamme. “Il cratere è sotterraneo e abbastanza grande che il tempo non avrebbe davvero alcun effetto su di esso”, ha detto Reppert. Mentre il tempo potrebbe non avere alcun effetto sullo stato della fossa infuocata, Reppert ha detto che la temperatura raggiunge la tripla cifra per la maggior parte dell’anno nel deserto del Turkmenistan, e la pioggia cade raramente lì.

Anche nel raro caso in cui piova nel deserto arido, la pioggia non spegne il cratere infuocato. Secondo Kournounis, a causa dell’estremo calore del cratere, la rara pioggia non ha nemmeno colpito il cratere stesso, ma cade nella zona circostante. Qualsiasi pioggia che cade direttamente nel cratere evapora dalle temperature estremamente elevate. Nonostante le dure condizioni meteorologiche, il cratere ha creato quello che Kourounis ha definito un “ecosistema unico che non si trova in nessun altro posto sulla Terra”.

Il Turkmenistan, che si trova a nord dell’Iran e ad est del Mar Caspio, è governato da una dittatura autocratica, quindi una delle più grandi lotte che il team del National Geographic ha dovuto affrontare quando ha intrapreso questo viaggio è stata semplicemente ottenere il permesso di entrare nel paese, un processo per il quale Kourounis ha impiegato due anni. Ha paragonato il governo del Turkmenistan a quello della Corea del Nord e ha detto che lui e la sua squadra sono stati spiati per tutta la durata del viaggio, attraverso telefoni di hotel con microspie, agenti di polizia segreta che si spacciavano per i loro autisti e persino uomini sui camion che li osservavano da lontano, con il binocolo. A causa della natura severa del governo, ad altri che hanno tentato di entrare nei Cancelli dell’Inferno è stato negato, e Kourounis è l’unica persona ad aver mai raggiunto il fondo, persino detentrice di un record nel Guinness dei primati per il risultato.

Le Porte dell’Inferno sono diventate da allora la più grande attrazione turistica del Turkmenistan, ed è ora circondata da recinzioni, bagni e campeggi. “Il posto è assolutamente bellissimo, l’ho trovato ipnotizzante”, ha detto Kourounis. “E questo faro di luce, specialmente di notte, illumina tutto il cielo“. SFOGLIA LA GALLERY FOTOGRAFICA IN ALTO, A CORREDO DELL’ARTICOLO.