Fenomeni estremi: realizzata la più accurata simulazione di tornado al mondo

E’ stata realizzata una simulazione di tornado estremamente accurata: la ricerca della University of Wisconsin–Madison, pubblicata sul sito della National Science Foundation (NSF) potrebbe rivestire un’importanza fondamentale per comprendere meglio questi fenomeni estremi, spesso causa di devastazione e vittime.

Leigh Orf, scienziato dell’atmosfera della University of Wisconsin–Madison, ha spiegato che, nel complesso, sono ben comprese le leggi fisiche che regolano la formazione e il verificarsi dei tornado, mentre ancora non si hanno certezze, ad esempio, sugli aspetti su piccola scala della loro formazione.

I ricercatori, guidati da Orf, negli ultimi dieci anni si sono focalizzati su creazione e miglioramento di modelli e simulazioni computerizzate, utilizzando alcuni dei supercomputer più potenti al mondo.

“Per questo studio – ha affermato Orf – abbiamo utilizzato Frontera, il supercomputer finanziato dalla National Science Foundation degli Stati Uniti e gestito dal Texas Advanced Computing Center“: il software così sviluppato dal gruppo di ricerca è il primo a creare visualizzazioni complete di tornado.

“Questa ricerca non sarebbe stata possibile senza le capacità computazionali uniche del supercomputer. Questi risultati hanno il potenziale per salvare vite umane permettendoci di capire meglio come si formano i tornado e di prevedere dove potrebbero verificarsi con maggiore precisione,” ha dichiarato Edward Walker, direttore del programma presso l’Office of Cyberinfrastructure della National Science Foundation.