Disservizio per Gmail e altri servizi Google, come Foto e Drive: impossibile caricare file allegati

Disservizio per Gmail e altri servizi Google, come Foto e Drive: gli utenti di diversi Paesi segnalano problemi con il caricamento di allegati.

Si riscontra un lungo processo di caricamento se si cerca di caricare/allegare un file, e si riceve un messaggio di errore (“Spiacenti. Si è verificato un problema. Le modifiche recenti potrebbero non essere state salvate“).

“Gmail Down” è in tendenza su Twitter con diverse segnalazione degli utenti durante l’utilizzo del proprio account.

Numerose le segnalazioni soprattutto nell’ultima ora, sul sito DownDetector.