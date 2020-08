Caronia (Messina), 10 ago. (Adnkronos) – C’è anche un cane molecolare per la ricerca del piccolo Gioele, il bambino di 4 anni scomparso lunedì scorsa con la sua mamma, Viviana Parisi di 43 anni, trovata morta sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina). I soccorritori stanno setacciando tutta la zona attorno al ritrovamento, oltre 400 ettari di terreno, per riuscire a trovare il piccolo. Una vera e propria lotta contro il tempo per trovarlo vivo.