Dodecà arriva a Capri: sull’isola 3 nuovi supermercati

Roma, 5 ago. (Adnkronos) – Apre i battenti a Capri, in via Marina Grande 2, il primo store Dodecà, format Edlp del Gruppo Multicedi. Il punto vendita, il primo sull’isola con questa insegna, occupa una superficie di circa 700 mq e vede al lavoro 26 addetti alla vendita (). Lo store, che sorge in luogo di un punto vendita ex-Decò, è completamente ristrutturato e concepito nel rispetto dei principi ecosostenibili, quali il plastic free; è dotato, inoltre, di un giardino pensile concepito per ridurre i consumi tutto l’anno e rinverdire la zona. Inoltre, allo studio ci sono progetti che puntano a sfruttare energie rinnovabili internamente allo spazio di vendita.

Il primo store Dodecà a Capri, cui ne seguiranno altri due nei giorni immediatamente successivi, nasce dall’intuizione della famiglia Moccia che, d’intesa con l’amministrazione comunale, ha dotato di un marciapiede l’area di fronte al punto vendita.

Il nuovo Dodecà è pensato su due livelli. Il piano terra è dedicato ai prodotti freschi. Il reparto ortofrutta vanta un particolare servizio su misura, grazie al quale è possibile acquistare frutta e verdura fresca tagliata al momento. Inoltre, ruolo centrale è ricoperto dalla gastronomia con cucina, che permette la possibilità di acquistare piatti da asporto, cucinati con materie prime di riconosciuta qualità. Il piano interrato, invece, è dedicato alla tradizionale offerta che contraddistingue Dodecà.

Il nuovo Dodecà mette a disposizione dei clienti alcuni posti auto, è aperto tutti i giorni dalle 8 fino a mezzanotte, per venire incontro al turismo che caratterizza l’isola. Tra i servizi offerti, prevede la consegna a domicilio della spesa e di cambusa.