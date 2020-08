I Paladini del Cartone affrontano l’Earth Overshoot Day [VIDEO]

In attesa dell’Earth Overshoot Day (Giornata del debito ecologico, 22 agosto) i Paladini del Cartone partecipano alla loro avventura più grande ed eroica, cercando di #Spostareladata.

L’Earth Overshoot Day viene definito calcolando il momento in cui la domanda di risorse naturali dell’umanità supera la capacità di rigenerazione degli ecosistemi terrestri in un anno. Sebbene la pandemia di COVID-19 abbia fatto sì che, soprattutto a causa di una riduzione dei viaggi e della produzione industriale, la data prevista per il debito ecologico avanzasse a livelli mai visti dal 2005, stiamo comunque prendendo dal pianeta più di quanto possa offrire sostenibilmente.

Il nuovo video, creato da Pro Carton, l’Associazione europea dei produttori di scatole di cartone e cartone, unisce tutti i cinque Paladini del Cartone nell’impresa di esortare i consumatori a fare la loro parte nella tutela dell’ambiente.

I Paladini del Cartone illustrano le 5 R della responsabilità, ciò che tutti possono fare per aiutare a #Spostareladata

I popolari personaggi dei cartoni animati Renée Renew, Ryan Reuse, Rhianna Reduce, Ronnie Replace e Ricki Recycle hanno già ottenuto oltre un milione di visualizzazioni dal momento della loro presentazione. Ciascun eroe basato sul cartone rappresenta una delle cinque azioni che possono limitare l’impatto sul pianeta.

• Renew (rinnova) – scegliere materiali rinnovabili che non esauriscono le risorse della terra

• Reuse (riutilizza) – riutilizzare tutto ciò che riusciamo

• Reduce (riduci) – ridurre la quantità di rifiuti che produciamo

• Replace (sostituisci) – scegliere materiali sostenibili invece che quelli nocivi per l’ambiente

• Recycle (ricicla) – riciclare di più

Tony Hitchin, Direttore generale di Pro Carton, ha dichiarato: “L’Earth Overshoot Day cade tre settimane dopo rispetto all’anno scorso, soprattutto in conseguenza dei lockdown per il COVID-19 e della riduzione dei viaggi. Tuttavia, dobbiamo comunque considerare ciò che ciascuno di noi può fare individualmente per sostenere il delicato ecosistema del pianeta. Questo concetto potrebbe essere troppo complesso per i bambini, quindi speriamo che il nuovo video dei nostri Paladini del Cartone possa aiutarli a capire l’importanza di proteggere il pianeta grazie a un cartone animato. Il messaggio di fondo sta nell’invito all’uso di materiali rinnovabili che non fanno del male al pianeta al termine della loro vita. Il packaging deve fare la propria parte e l’utilizzo di materiale ricavato da alberi che siano sia riciclabili che biodegradabili, come il cartone, risulta decisamente opportuno”.