Eliana Michelazzo trasportata d’urgenza in ospedale, le sue condizioni si sono aggravate: “Sangue in gola e affanno”

Eliana Michelazzo è stata trasportata d’urgenza questa mattina al policlinico Umberto I, dopo che le condizioni della donna, ex manager di Pamela Prati, si sono aggravate improvvisamente. La Michelazzo proprio ieri all’Adnkronos aveva rivelato di essere risultata positiva al Covid 19 dopo aver trascorso la serata di Ferragosto al ‘Billonaire‘. ‘‘Sono stata portata con l’ambulanza al pronto soccorso del Gemelli, mi hanno fatto i prelievi e aspetto i risultati”. Così Eliana Michelazzo all’Adnkronos con voce flebile, dopo che ieri ha appreso di essere positiva al Covid 19. ‘‘Mi sono svegliata con del sangue in gola e molto affanno – racconta – mi sono spaventata e ho chiamato di corsa il 112”.

E intanto la manager dei vip si dice pronta a denunciare tutti il locali che ha frequentato in Costa Smeralda e i mezzi di trasporto che utilizzato nei suoi spostamenti. Lo comunica il suo legale Daniele Bocciolini all’Adnkronos spiegando che, dopo l’aggravarsi delle condizioni della sua assistita e il suo trasporto in ambulanza in ospedale ‘‘ci riserviamo di valutare la presentazione di una denuncia-querela anche solo al fine di verificare se nei mezzi utilizzati per gli spostamenti e nei locali frequentati da lei e da altri turisti, famosi e non in Costa Smeralda siano state commesse violazioni della normativa anti-Covid -spiega- La salute viene prima del business e del divertimento”.

”Ho sentito ieri al telefono la mia assistita -spiega Bocciolini- mi ha riferito che aveva alcuni sintomi e che era molto preoccupata. Ho appreso solo ora del trasporto in ambulanza verso l’ospedale. In un momento come questo dobbiamo essere tutti responsabili per tutelare noi stessi e chi ci sta accanto ma se non sono rispettate le norme atte a contenere il contagio, chi ha sbagliato è giusto che paghi. Se ci sono stati errori ci sarebbero responsabilità ben precise anche penalmente rilevanti e le pene sono molto severe’‘. “Augurando che Eliana si rimetta quanto prima – continua il legale – ci riserviamo quindi di valutare la presentazione di una denuncia querela anche solo al fine di verificare se nei mezzi utilizzati per gli spostamenti e nei locali frequentati da lei e da altri turisti, famosi e non in Costa Smeralda siano state commesse violazioni della normativa anti-Covid. La salute viene prima del business e del divertimento!”.