Escursionista precipita per 15 metri: lo salva un albero

Questo pomeriggio la stazione di Massa del soccorso Alpino toscano è intervenuta sul sentiero n.41, nei pressi del Rifugio Città di Massa per soccorrere un uomo di 75 anni che a seguito della perdita d’equilibrio, è caduto a valle per circa 15 metri. La caduta si è arrestata contro un albero. All’arrivo dei soccorritori, con infermiere e medico, l’uomo era sempre cosciente. Oltre ai tecnici a terra, sul posto si era gia’ diretto Pegaso 3 che, dopo aver sbarcato medico e tecnico di elisoccorso, ha provveduto poi al recupero e al trasporto all’ospedale. Per consentire l’operativita’ dell’elicottero i tecnici di Massa hanno calato per circa 70 metri lungo il pendio la barella andando a raggiungere uno spazio aperto dove l’infortunato – l’escursionista ha riportato una serie di traumi -, e’ stato recuperato e portato al pronto soccorso dell’ospedale di Massa.