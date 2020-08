Esplosione a Beirut, trovati altri 5 corpi tra le macerie: proseguono le ricerche dei dispersi

I soccorritori che stanno scavando tra le macerie del porto di Beirut, devastato dalla duplice esplosione di martedì, hanno trovato altri cinque corpi senza vita. Lo rende noto l’esercito libanese, impegnato a scavare tra i detriti insieme alla Protezione civile, ai Vigili del Fuoco e alle squadre inviate dalla Russia e dalla Francia. Il ministero della Salute libanese ha così aggiornato a 160 il numero dei morti.

In una nota dell’esercito rilanciata dall’agenzia di stampa Nna si legge che proseguono le ricerche per individuare altri dispersi. Una fonte del ministero ha spiegato inoltre che i dispersi sono “meno di 20“. Cifre che non coincidono con quelle fornite dal governatore di Beirut, che ai media locali ha parlato di 220 morti e un centinaio di dispersi.