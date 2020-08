Esplosione rade al suolo molteplici case a Baltimora: tanti morti e feriti gravi [FOTO LIVE]

Una violenta esplosione ha scosso oggi la zona nord-occidentale di Baltimora, negli Stati Uniti, radendo al suolo diverse case e provocando una vittima. Ma il bilancio potrebbe aumentare, considerando che i soccorsi sono impegnati nelle ricerche di cinque persone intrappolate tra le macerie, tra le quali alcuni bambini (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Secondo il portavoce del municipio, James Bentley, l’esplosione e’ avvenuta in particolare su Reisterstown Road. Al momento non si conoscono le cause dell’esplosione, ma secondo alcune fonti di stampa potrebbe esserci una fuga di gas.

La vittima, secondo i media americani, e’ una donna mentre almeno altre tre persone sono state salvate dai pompieri e sono ricoverate ora in gravi condizioni.