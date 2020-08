Eurospin vende l’anguria ad un centesimo al kg: e pensare che nel mondo c’è chi paga 150 dollari al kg

Estate è sinonimo di anguria, frutto dolce e rinfrescante, ideale per combattere il caldo estivo. Ora la catena di discount Eurospin propone un’offerta che farà felici gli amanti di questo frutto. Solo per il 14 agosto, Eurospin venderà l’anguria a soli 0,01€ al Kg. Vista la portata della promozione, valida fino ad esaurimento scorte, gli acquisti saranno limitati a un pezzo per scontrino.

Da sottolineare, come riporta il volantino, che “alla filiera agroalimentare è stato corrisposto il giusto prezzo. La differenza di valore rispetto al prezzo di acquisto la mette Eurospin per i suoi clienti”. Dunque, l’anguria ai produttori viene pagata al giusto prezzo, ma questo aspetto non trova grande risalto nel volantino promozionale. Porre questo aspetto più in evidenza valorizzerebbe sia le aziende agricole che Eurospin.

E pensare che nel mondo c’è chi è costretto a sborsare fior di quattrini per assicurarsi il frutto dell’estate. Da 1 centesimo a 150 dollari al chilo, da un estremo all’altro. Da New York a Londra e Parigi, centinaia di ristoranti e privati devono spendere grosse cifre per assicurarsi una fetta di anguria.