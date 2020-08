Che farmaci usano gli italiani? Al primo posto quelli per le malattie cardiovascolari

“I farmaci per il sistema cardiovascolare si confermano al primo posto per consumi (492,9 dosi giornaliere/1000 abitanti) e rappresentano la terza categoria terapeutica a maggior spesa farmaceutica pubblica per il 2019 (3.181 milioni di euro), con una spesa pro capite Ssn pari a 52,71 euro“. E’ quanto si legge nel rapporto nazionale OsMed 2019 ‘L’uso dei farmaci in Italia’. “La seconda categoria in termini di consumi (182,2 dosi giornaliere/1000 abitanti) e la quarta per spesa farmaceutica pubblica (2.899 milioni di euro) è rappresentata invece dai farmaci dell’apparato gastrointestinale e metabolismo, per i quali la spesa pro capite Ssn è stata pari a 48,03 euro, in aumento del +2,5% rispetto all’anno precedente“, si aggiunge.

“Al terzo posto in termini di consumi i farmaci del sangue e organi emopoietici (135,6 dosi giornaliere/1000 abitanti), che si collocano al quinto in termini di spesa farmaceutica pubblica (2.178 milioni di euro) – si aggiunge -. La spesa pro capite Ssn, in questo caso, è stata pari a 36,09 euro. Seguono, per quanto riguarda i consumi, i farmaci del sistema nervoso centrale (92,1 dosi giornaliere/1000 abitanti) al sesto posto in termini di spesa farmaceutica pubblica complessiva (1.840 milioni di euro). La spesa pro capite Ssn è stata pari a 30,49 euro.I farmaci dell’apparato respiratorio si collocano al quinto posto in termini di consumi (44,4 dosi giornaliere/1000 abitanti ) e al settimo in termini di spesa farmaceutica pubblica (1.242 milioni di euro). La spesa pro capite Ssn è stata pari a 20,58 euro, in aumento del 6,8% rispetto all’anno precedente. La categoria terapeutica a maggiore impatto sulla spesa farmaceutica pubblica è rappresentata dai farmaci antineoplastici e immunomodulatori (6.038 milioni di euro), all’undicesimo posto per consumi (16,5 dosi giornaliere/1000 abitanti die). La spesa pro capite Ssn per questi medicinali è stata pari a 100,03 euro, in aumento del +6,9% rispetto all’anno precedente“.