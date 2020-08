Febbre, brividi, lesioni gravi legate ai polmoni: i probabili effetti collaterali della terapia al plasma anti Covid e la politica

Secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità l’utilizzo del plasma recuperato per il trattamento del Covid-19 è ancora considerata una terapia “sperimentale“ e i risultati preliminari che dimostrano che potrebbe funzionare sono ancora “insufficienti“. Il presidente Usa Donald Trump domenica ha approvato l’autorizzazione alla terapia al plasma per i pazienti Covid-19. L’esperta dell’Oms Soumya Swaminathan, ha affermato che la terapia al plasma è stata utilizzata nel secolo scorso per trattare numerose malattie infettive, con diversi livelli di successo. Swaminathan ha detto che l’Oms considera ancora la terapia al plasma convalescente “sperimentale” e ha detto che dovrebbe continuare a essere valutata. Ha aggiunto che il trattamento è difficile da standardizzare, poiché le persone producono diversi livelli di anticorpi e il plasma deve essere raccolto individualmente dai pazienti guariti.

Swaminathan afferma che gli studi sono stati ridotti e hanno fornito “prove di bassa qualità“. Dice che i paesi possono “fare un elenco di emergenza se ritengono che i benefici superino i rischi”, ma che questo di solito viene fatto quando ci si aspetta di ricevere “prove definitive”. Il dottor Bruce Aylward, consigliere senior del direttore generale dell’Oms, ha affermato che la terapia al plasma di convalescenza può avere “numerosi effetti collaterali”: da una leggera febbre e brividi a lesioni più gravi legate ai polmoni.