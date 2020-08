Coronavirus, focolaio Billionaire: altri 62 dipendenti positivi, ricoverato anche il gestore del Sottovento di Porto Cervo

Continua la ricerca dei nuovi positivi al coronavirus tra i dipendenti del Billionaire di Porto Cervo: altri 62 dipendenti sono risultati positivi nel locale di Flavio Briatore. Lo evidenziano i test condotti dal laboratorio di Microbiologia del Policlinico di Cagliari che li aveva presi in carico dopo la scoperta della positività di un primo lavoratore stagionale del ristorante-discoteca chiuso dal 17 agosto.

Nel frattempo chiude un altro locale, il Sottovento di Porto Cervo: il gestore è stato ricoverato, anch’egli per Covid, a Sassari. La comunicazione, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook del club: «Appresa la notizia di un caso di positiva’ al Covid all’interno del nostro staff, sentiamo il dovere di interrompere anticipatamente l’attività, convinti che la salute vada anteposta sempre e comunque all’ interesse economico. Abbiamo fatto tutte quello che era nelle nostre possibilità per rispettare la legge, convertendo in ristorante il club più longevo di Porto Cervo e picchettandovi le spalle ogni sera per farvi indossare le mascherine (col rischio di diventare quasi noiosi).

E’ stata un’estate difficile durante la quale rincorrere i continui cambiamenti delle regole è costato sacrifici spesso difficili da percepire dall’esterno. Crediamo di aver fatto il massimo anche a dispetto di chi, sul territorio, ha preferito continuare a raccogliere invece che pensare a seminare».

Intanto Flavio Briatore, positivo al Covid, si trova ricoverato al San Raffaele di Milano ma le sue condizioni sembrano buone.